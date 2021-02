Restructuration de la SSR – Le syndicat SSM inquiet pour les programmes culturels Alors que le monde de la culture se débat en pleine pandémie, la SSR restructure ses rédactions culturelles. Le Syndicat suisse SSM demande à la SSR d’arrêter ces coupes et de mieux associer le personnel.

La SSR restructure ses rédactions culturelles, Espace 2, Rete Due et SRF Kultur.

Avec le coronavirus, les professionnels de la culture en Suisse traversent une crise sans précédent. «Il est désastreux que dans un tel contexte, la SSR affaiblisse la scène culturelle suisse, en supprimant des émissions culturelles de qualité», indique le Syndicat suisse des mass media (SSM) dans un communiqué mardi.

La SSR procède à des coupes dans les rédactions culturelles de toutes les régions, comme le font les principaux éditeurs privés de journaux en Suisse, souligne le syndicat. Pour justifier ces coupes, la SSR invoque la transformation numérique et la volonté de toucher un public aussi large et jeune que possible.

Le SSM juge cette évolution préoccupante et s’interroge sur le respect de la concession. «La SSR a un mandat de prestations, d’offre et de promotion dans le secteur culturel et ne doit pas s’adresser uniquement à un public majoritaire», selon le syndicat.

Espace 2, une chaîne musicale

En Suisse romande, une nouvelle stratégie a été adoptée au printemps 2020. Espace 2 est devenue une chaîne musicale alors que les émissions «parlées», comme celle dédiée à la littérature, ont été transférées sur des formats numériques.

En Suisse italienne, un sort semblable attend Rete Due. Le projet «Lyra» prévoit une refonte radicale de l’offre culturelle, avec une amputation considérable des contributions parlées et des émissions d’approfondissement.

En Suisse alémanique, les mesures d’économie s’enchaînent à SRF Kultur. De nouvelles émissions seront supprimées (Nachtflug, fiori musicali), d’autres devront se réorienter (Kulturplatz, Kontext) ou disposeront de moins de ressources (Kulturplatz, DOK, Sternstunden etc.).

Personnel oublié

Le SSM estime que le personnel a été oublié. Le syndicat demande de l’associer plus étroitement aux processus de transformation nécessaires.

Au Tessin, 85% des journalistes ont signé une pétition pour sauver Rete 2, mais par la voie d’un soutien anonyme. Le SSM a pris soin de certifier les signatures et de remettre la pétition à la direction de la RSI.

ATS