Bronchiolite, grippe et Covid – Le système de santé respire un peu face aux virus de l’hiver Les professionnels sont toujours très sollicités mais les épidémies faiblissent. La situation est moins critique qu’avant les Fêtes. Romaric Haddou

Les consultations pour des bronchiolites sont en diminution mais elles restent nombreuses pour d’autres affections hivernales. GETTY IMAGES/ISTOCK PHOTO

Le plus dur semble passé pour les professionnels de santé aux prises avec les virus respiratoires hivernaux. En fin d’année, nous rapportions une situation très tendue sur le front pédiatrique, avec une épidémie de bronchiolite plus précoce et plus virulente qu’habituellement. Les spécialistes craignaient que la grippe, alors en progression, ne rajoute une couche pendant que le Covid, bien qu’à de faibles niveaux, ne continue de rôder.