Coronavirus – Le système de santé sera mis à rude épreuve à l’automne Pour l’épidémiologiste Marcel Tanner, membre de la task force Covid-19, les cas de grippes et autres vont apporter de la confusion à l’automne.

Le système de santé risque d’être mis sous pression en automne, avertit l’épidémiologiste Marcel Tanner. «Nous devrons faire attention à ne pas associer chaque toux avec le coronavirus», note le membre de la task force Covid-19 dans une interview publiée mardi dans la NZZ.

«Le principal problème, c’est qu’à partir de l’automne, nous aurons à nouveau davantage de cas de grippes et de refroidissements», explique Marcel Tanner. Cela mettra le système de santé à rude épreuve et créera de la confusion dans le diagnostic. «C’est pourquoi il est particulièrement important cette année, surtout pour les personnes à risque, de se faire vacciner contre la grippe», recommande l’expert.

Pas de vaccin dans un avenir proche

Il ne se montre pas très confiant quant à la possibilité de disposer d’un vaccin contre le Covid-19 dans un avenir proche. «Même si les progrès sont visibles, cela ne signifie pas qu’un vaccin sera disponible en automne ou en hiver», relève-t-il. Et de préciser que même lorsqu’il est prouvé qu’un vaccin fonctionne, il faut encore qu’il soit produit et distribué et tout cela prend du temps.

Marcel Tanner explique également que ceux qui participent à la recherche peuvent aussi mieux influencer la distribution. Il ne s’agit pas d’un nationalisme en matière de vaccins, mais plutôt du fait que la Suisse, de par sa participation à la recherche, peut également s’engager pour que le vaccin soit distribué de façon aussi équitable que possible et à ceux qui en ont le plus besoin, détaille le chercheur.

