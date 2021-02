Traçage à la peine – Le système de traçage en Suisse est-il un échec? Chiffres à l’appui, un document pointe les failles du système de traçage en Suisse. Un spécialiste du numérique abonde, l’OFSP s’en défend. Sébastien Jubin

L’application SwissCovid de traçage des contact en cas de contamination KEYSTONE

C’est un constat qui risque bien de faire grand bruit: le système de traçage des contaminations par le Covid-19 en Suisse montre de sérieuses failles. «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung» se sont en effet procuré un document interne de l’Administration fédérale. Ce rapport analyse les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il se base sur plus de 100’000 infections au SARS-CoV-2 suivies entre janvier 2020 et fin janvier 2021 dans six cantons: Fribourg, Neuchâtel, les Grisons, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie.

Il y a un surtout un chiffre qui frappe: dans 87% des cas, le lieu subjectif de contamination est inconnu. Jusqu’à présent, on supposait, relèvent les journaux dominicaux, que le lieu d’infection n’était pas connu dans environ la moitié des cas.