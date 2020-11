«La réussite, ce n’est pas le sommet, c’est de revenir sain et sauf», dites-vous. Trois ans après avoir quitté Nestlé, êtes-vous sain et sauf?

Je crois, oui. Physiquement, j’ai survécu à des maladies graves. Et spirituellement, je m’étais bien préparé. Beaucoup se dépensent trop à l’ascension, et n’ont plus de force pour redescendre. Ou alors ils tombent dans un trou, dans la dépression et le sentiment d’inutilité. Je m’en sors bien.