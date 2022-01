Mystères de l’espace – Le Système solaire abrite-t-il une planète inconnue? L’hypothèse de la «Planète Neuf» revient régulièrement. Mais les astronomes sont en désaccord et s’opposent en tous points. Pascal Gavillet

Selon de récentes investigations, «Planète Neuf» serait environ six fois plus lourde que la Terre. DR

Plus on observe le ciel, la voûte céleste, les étoiles lointaines, les galaxies hors de portée, et plus on découvre de choses qui ne cessent de remettre en question tous les acquis. Trous noirs massifs, exoplanètes, galaxies cachées, objets qui parfois posent de nouvelles interrogations, obligeant les physiciens à repenser le modèle actuel de l’Univers, qui pourrait être caduc, ou devrait au moins être reconsidéré.

Sans aller très loin dans les profondeurs de l’espace-temps, penchons-nous un instant sur le Système solaire. Qui réserve a priori peu de mystères et semble presque immuable depuis des décennies. Soit huit planètes – Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – qui gravitent autour d’une étoile, le Soleil. Cinq planètes naines sises dans la région transneptunienne (qui inclut également la ceinture de Kuiper), Cérès, Hauméa, Makémaké, Eris et Pluton, reléguée depuis 2006 dans cette catégorie. Un peu plus de deux cents satellites naturels (dont la Lune) et une limite gravitationnelle où se trouve une zone sphérique hypothétique, le nuage d’Oort, source probable des comètes à longue distance, puisqu’il en contiendrait des milliards.