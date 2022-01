L’invité - Le tabac, une bien mauvaise affaire pour l’économie

Le débat autour de l’initiative «Enfants sans tabac» bat son plein en vue de la votation du 13 février, et la question de l’impact économique d’une interdiction de publicité revient régulièrement dans ce contexte. Il est utile de rappeler un certain nombre d’aspects en lien avec cette question.

Le tabac représente en Suisse 5000 emplois directs et 6000 emplois indirects. Les emplois directs concernent les sièges mondiaux des trois principaux producteurs, situés à Lausanne et Genève, ainsi que trois usines à Boncourt (JU), Neuchâtel et Dagmersellen (LU). À cela s’ajoute encore un centre de recherche mondial à Neuchâtel. Les emplois indirects sont les fournisseurs de ces entités et les revendeurs.

«Il est malhonnête de prétendre que ces emplois seraient menacés en cas d’acceptation de l’initiative.»

On voit que ces emplois sont très peu impactés par une réglementation du marché helvétique puisque le 80% de la production est exportée et qu’une telle réglementation n’a aucune influence sur le développement de nouveaux produits ou sur le 99% du chiffre d’affaires que ces multinationales réalisent hors de notre territoire. Il est malhonnête de prétendre que ces emplois seraient menacés en cas d’acceptation de l’initiative.

L’industrie du tabac est organisée en cartel. C’est elle qui fixe les prix car la demande est peu sensible à ceux-ci, le produit engendrant une dépendance nécessitant son achat quoi qu’il arrive. Les marges sont ainsi énormes et servent essentiellement à rémunérer des actionnaires étrangers. Les neuf francs que M. Meier ou Mme Rochat dépensent au kiosque de la gare de Lausanne pour leur paquet quotidien de cigarettes profitent peu à l’économie locale.

Une partie de cet argent va certes dans les caisses de la Confédération sous forme d’impôts mais ces sommes sont largement compensées par les coûts du tabagisme en matière de santé. Le reliquat va rémunérer une industrie peu efficiente et en mains étrangères, qui en consacre une bonne partie au marketing pour recruter de nouveaux consommateurs afin de compenser ceux qui parviennent à arrêter ou décèdent.

De belles économies

Une fois libérés de leur addiction, Mme Rochat et M. Meier disposeraient d’un budget confortable de 3300 fr. par année pour acheter des produits locaux ou s’offrir des loisirs dans leur région. Si la consommation de tabac venait à baisser à tel point que des emplois devaient disparaître, ces forces de travail pourraient être réallouées dans des domaines beaucoup plus porteurs de valeur ajoutée pour l’économie locale, à l’image de ce qui est en train de se produire dans le secteur de l’énergie.

Les personnes soucieuses du maintien de l’emploi et de la qualité du tissu économique local peuvent donc glisser sans hésitation un oui dans l’urne le 13 février, l’apocalypse prédite par les opposants ne résistant pas à une analyse rigoureuse. Ce n’est qu’une manœuvre de plus pour défendre l’indéfendable: la promotion d’un produit mortel et addictif auprès d’enfants afin de garantir un revenu à son producteur et d’en rémunérer les actionnaires.

Grégoire Vittoz Afficher plus Directeur d’Addiction Suisse Olivier Wavre

