Agriculture suisse – Le tabac, une culture exigeante en voie de disparition Le nombre de planteurs suisses de tabac a été divisé par trois en vingt ans. Reportage dans une exploitation de la Broye (VD) pour comprendre. Julien Culet

Florian Savary a repris l’exploitation familiale de tabac, à Granges-près-Marnand (VD). YVAIN GENEVAY

«Ce doit être une passion. Celui qui n’est pas né dedans aura du mal à commencer.» La famille de Florian Savary cultive le tabac de génération en génération. Un héritage qui permet à l’exploitation de Granges-près-Marnand de prospérer tandis que de plus en plus d’agriculteurs arrêtent cette culture. La Suisse dénombre près de trois fois moins de planteurs qu’il y a vingt ans (lire encadré). Le tabac demande en effet un dévouement de tous les instants. À titre de comparaison, il faut compter 1200 heures de travail par an et par hectare contre une soixantaine d’heures pour le blé!