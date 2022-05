Le système de santé vit en plein paradoxe. L’augmentation des coûts provoque l’inquiétude et, de toute part, on clame vouloir réduire le gaspillage, accroître l’efficience et promouvoir la qualité. Et pourtant, la réforme la plus concrète et la plus avancée pour s’assurer que les primes soient investies de manière adéquate et que les traitements soient guidés par le seul critère médical ne cesse d’être retardée. Je veux bien sûr parler de la révision du tarif médical par le nouveau tarif TARDOC.

Celui-ci doit remplacer le TarMed, un tarif obsolète, datant de 2004, et correspondant toujours moins à la médecine actuelle. Ce sont d’abord les patients qui en subissent les conséquences. Un tarif inadapté implique de mauvaises incitations: on a tendance à faire plus souvent que nécessaire certains actes trop bien rémunérés, et pas assez d’autres, pour lesquels les coûts ne sont pas couverts.

«Renforcer la médecine de premier recours en revalorisant les prestations des généralistes et des pédiatres, mais aussi celles des psychiatres.»

Les assurés, eux aussi, en font les frais. Chaque année, c’est un tiers de leurs primes, soit 12 milliards de francs, qui financent les prestations médicales ambulatoires. Cet argent est investi de manière de plus en plus aléatoire. Parmi les 4700 positions tarifaires du TarMed, certaines sont jusqu’à 25% trop élevées ou trop basses. Comment dès lors prétendre que le système est efficient?

Enfin, les médecins subissent aussi le déséquilibre engendré par le TarMed. Le TARDOC permet donc de renforcer la médecine de premier recours en revalorisant les prestations des généralistes et des pédiatres, mais aussi celles des psychiatres, tout en diminuant le volume de certains spécialistes.

Le Conseil fédéral devrait prochainement se pencher à nouveau sur le TARDOC, après avoir plusieurs fois ajourné son approbation. Il nous semble par conséquent nécessaire de revenir sur l’une des pierres d’achoppement alors évoquée afin de rassurer les indécis sur les conséquences d’un changement de tarif.

Il s’agit de la question centrale de neutralité des coûts: nous pouvons affirmer qu’elle est garantie. Le passage du TarMed au TARDOC n’entraînera donc pas de hausse des coûts. Pour s’en assurer, il est notamment prévu de surveiller l’évolution des coûts après l’entrée en vigueur. S’ils devaient sortir d’un corridor fixé de –1% à +3% par an, des mesures automatiques de correction sont prévues pour maintenir le volume dans ce corridor.

Tarif et politique

Si ce concept avait été appliqué en 2021, alors que les coûts de l’ambulatoire ont crû de 6,3%, on serait intervenu pour réduire le tarif. La neutralité des coûts ne peut donc pas être un argument à charge contre le TARDOC; elle plaide en réalité en sa faveur.

Au-delà de ces considérations, la décision d’approuver le TARDOC n’est plus qu’une question de tarif; elle est, avec le temps, devenue éminemment politique. Avec cette interrogation: peut-on réformer le système de santé? Nous sommes convaincus que oui. C’est pourquoi nous demandons au Conseil fédéral de saisir l’occasion unique qui se présente aujourd’hui.

Pius Zängerle Directeur de Curafutura, association faîtière de l'assurance maladie dont les membres sont CSS, Helsana, Sanitas et CPT.

