Pour l’occasion, Matthieu Reeb, le directeur général du Tribunal arbitral du sport, a accueilli une centaine de convives, dont Thomas Bach, président du CIO, et les autorités politiques vaudoises et lausannoises.

«C’est un nouveau chapitre de l’histoire du TAS qui s’ouvre aujourd’hui.» Lundi, Matthieu Reeb, le directeur général, a ouvert les portes du nouveau siège du Tribunal arbitral du sport à une bonne centaine de convives. Afin d’inaugurer comme il se doit l’aile sud du Palais de Beaulieu qui abrite, depuis mars dernier déjà, cette institution indépendante qui a pour mission de résoudre les litiges juridiques dans le domaine du sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation.

Trois collaborateurs en 1995

Une inauguration sobre et conviviale qui s’est faite en présence de Thomas Bach, président du CIO, accompagné de son épouse, ainsi que des autorités vaudoises et lausannoises. «Depuis 1984 et la création de cette institution, a souligné Matthieu Reeb, c’est la première fois que le TAS occupe des locaux dont il est propriétaire.» D’abord situés dans la Villa Olympique, dans la même zone que le Musée Olympique au sud de la ville, les bureaux du TAS ont ensuite été déplacés dans la Villa du Centenaire, en 1994, avant de déménager, onze ans plus tard, et en tant que locataire de la ville de Lausanne, au château de Béthusy.