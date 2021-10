Tendance – Le tatouage en couleur est menacé Dans trois mois, une réglementation européenne fera disparaître de nombreuses encres au motif qu’elles seraient cancérigènes. La Suisse risque aussi d’être impactée. Nicolas Poinsot

Dès janvier prochain, les pigments rouges, orange et jaune ne pourront plus être utilisés. Getty Images

Si vous rêvez d’un tatouage en couleur, dépêchez-vous. Car à partir du 4 janvier 2022, le monde du tattoo pourrait basculer dans un univers en noir et gris. La cause de ce cataclysme? L’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation européenne interdisant certaines substances contenues dans les encres et considérées comme toxiques. Vingt-cinq pigments sont concernés par cette loi et seront officiellement illicites dans les 27 pays de l’Union ainsi qu’en Norvège, Islande et au Liechtenstein. «C’est une bonne nouvelle qu’une régulation se mette enfin en place autour des encres des tattoos, se félicite Olivier Gaide, dermatologue au CHUV. Bien qu’on ne dispose pas encore d’études solides établissant un lien avéré entre tatouage et cancer, on sait que de nombreux composés sont classés dans les cancérigènes. Il s’agit là d’un juste principe de précaution.»