Marché de l’emploi constant – Le taux de chômage s’est stabilisé en juillet Le principal indicateur relatif aux demandeurs d’emploi n’a pas connu de changement le mois dernier, après avoir enregistré en juin sa cinquième baisse d’affilée.

Sur un an, le chômage a diminué dans le pays de 20’591 personnes (-13,8%), selon le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) lundi. Keystone

Le taux de chômage est resté inchangé en juillet à 2,8%. À la fin du mois dernier, 128’279 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit un recul de 3542 sans-emploi par rapport à juin.

Le taux de chômage s’est stabilisé le mois dernier après avoir enregistré en juin sa cinquième baisse d’affilée depuis le début de l’année. Le taux désaisonnalisé a lui reculé de 0,1 point de pourcentage par rapport à juin, à 3,0%.

Ces chiffres correspondent aux anticipations des économistes interrogés par AWP, qui s’attendaient à un taux de chômage (non corrigé des variations saisonnières) entre 2,7% et 2,9%. En termes corrigés des variations saisonnières (CVS), leurs prévisions se situaient entre 2,9% et 3,0%.

Chômage des jeunes

En rythme mensuel, le chômage des jeunes a augmenté de 438 personnes, soit une hausse de 3,7% à 12’201 personnes. En revanche, du côté des 50-64 ans, le repli atteint 3,2% pour s’établir à 39’142 chômeurs. L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se chiffre à 219’183 personnes, soit 7454 de moins qu’en juin.

Le Seco publie aussi les chiffres de chômage partiel pour le mois de mai. Les réductions de l’horaire de travail ont touché 257’467 personnes, soit 46’817 de moins (-15,4%) que le mois précédent. Un an plus tôt, au début de la pandémie de Covid-19, elles concernaient près de 900’000 employés.

En tout, 46 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage en mai dernier.

