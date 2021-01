Suisse – Le taux de reproduction repasse au-dessus de 1 Le taux de reproduction du coronavirus est reparti à la hausse après les fêtes de Noël. Il a franchi le seuil de 1, qui signale une hausse exponentielle des infections. Pascal Schmuck

Presque tous les cantons affichaient au début de l’année un taux de reproduction supérieur à 1. OFSP

Le nombre effectif de reproduction Re, qui indique le nombre de personnes qu’une personne infectée contamine en moyenne, est repassé au-dessus de 1 au sortir des célébrations de Noël, indique l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site.

Le taux était estimé à 1,02 au 31 décembre alors qu’il avait reculé à 0,98 au début décembre. Un taux au-dessus de 1 signifie une hausse exponentielle des cas.

La situation est particulièrement inquiétante en Suisse romande, où presque tous les cantons affichent des valeurs supérieures à 1. Valais affiche un des taux les plus élevés de Suisse avec 1,30. Il précède le Jura (1,27), Vaud (1,17) ainsi que Fribourg et Neuchâtel, tous deux à 1,15. Genève enregistre un taux de 1,00.

La valeur Re la plus récente illustre la situation de l’infection en Suisse il y a environ 10 jours. Il y a un délai d’environ 14 jours pour la situation infectieuse dans les cantons et au Liechtenstein, explique l’OFSP qui ajoute que ces délais sont dus au décalage entre l’infection et un résultat de test positif.