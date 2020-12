Le POP relance la machine du taux unique pour l’impôt communal, vingt ans après son combat perdu sur le même thème. Profitant d’un moment où la deuxième vague de la crise du Covid-19 bat son plein avec les multiples inquiétudes qui y sont liées, il propose que l’État reprenne la main en imposant une uniformisation du taux d’impôt pour toutes les communes.

Si la démarche peut paraître opportune dans cette période où de nombreux de secteurs de l’économie font appel à l’État et où la facture sociale fait tousser, en réalité, l’idée est fausse. Pourquoi? Parce que les habitants du canton sont viscéralement attachés à leur commune et qu’ils veulent pour elle une liberté d’action afin de préserver son identité. Dire à des gens d’Avenches ou d’Aigle, de Nyon ou d’Yverdon qu’ils seront traités au même taux d’impôt ne relève pas de l’égalité mais de l’égalitarisme dont on connaît les effets pervers.

«Les Communes, à juste titre, revendiquent leur marge de liberté d’action.»

L’essence même de la Suisse depuis la Constitution de 1848 se fonde sur le fédéralisme dont on peut dire qu’il a certes quelques défauts, mais qu’il est le meilleur en comparaison des autres systèmes. Les preuves à l’appui de cette affirmation ne manquent pas. Le résultat de la majorité des votations en témoigne.

L’autonomie des Communes, dont le Canton est fier, s’inspire grandement de la pensée fédéraliste. On ne peut que s’en réjouir. Centraliser les décisions et les appliquer de manière uniforme à des réalités différentes a toujours été l’antienne proclamée de la gauche, dont acte, mais ce n’est pas celle de la majorité des Vaudoises et des Vaudois.

Un argument du POP que l’on voit poindre est celui de la solidarité. Osons dire qu’il n’en a pas le monopole. Les Communes, à juste titre, revendiquent leur marge de liberté d’action pour choisir ce qui est bien pour leurs habitants et œuvrer pour leur solidarité citoyenne. La pensée unique n’a jamais fait des heureux, le taux unique n’en fera pas non plus. Ce n’est qu’un concept, pas une émanation du terrain.

Au moment où l’État et les Communes ont conclu un accord et où la réforme de la péréquation communale débute, revenir avec le taux unique est une mauvaise idée qui n’apportera que des éléments de trouble dans une période de crise déjà si complexe.

Aujourd’hui, c’est le calme que la population appelle de ses vœux, non pas des incertitudes supplémentaires. Le bon sens et le respect des citoyens et des Communes commandent de rejeter cette initiative avec fermeté. Les priorités du moment s’inscrivent dans une vision globale et responsable pour sortir de la crise en donnant de l’espoir aux gens pour demain, plutôt qu’un combat d’impôt au taux unique s’inspirant d’une page ancienne, reprise des programmes d’autrefois.

Ainsi, il ne faut pas craindre de mener le débat d’opposition à cette initiative lorsqu’il arrivera au Grand Conseil. Il sera nourri, mais l’enjeu en vaut la peine, la défense de l’autonomie communale mérite qu’on s’y attelle avec force et détermination.