Initiative parlementaire du POP – Le taux d’impôt communal unique séduit le PS et les Verts Membres de la commission du Grand Conseil qui a analysé le projet, le vice-président du Parti socialiste et le chef de groupe y sont favorables. La droite s’y opposera fermement. Vincent Maendly

Jean Tschopp, chef de groupe PS au Grand Conseil, a siégé au sein de la commission au côté du vice-président du PS Vaud Pierre Dessemontet. VQH

Être imposé au même taux – 68% – que l’on habite Coinsins ou Renens, pour alimenter un pot commun redistribué aux Communes selon leurs situations. C’est la proposition choc du POP, relancée fin 2020 sous la forme d’une initiative parlementaire. L’idée du «taux unique» avait été rejetée par les Vaudois il y a vingt ans. À l’époque, les Verts s’y opposaient, tandis que le Parti socialiste y adhérait, même si des syndics PS de plusieurs villes avaient pris position contre.

Qu’en sera-t-il cette fois? Au sein de la commission du Grand Conseil chargée d’analyser le texte du POP, les débats ont été «intenses», relate un communiqué du parlement. Par 6 voix pour et 5 voix contre, le «non» l’a emporté, mais la minorité rédigera aussi son propre rapport. Le signeront deux Verts, un popiste, mais aussi deux socialistes, en les personnes de Pierre Dessemontet et Jean Tschopp. Respectivement vice-président du PS vaudois et chef du groupe parlementaire. Des poids lourds, quoi.

«Centralisation extrême»

En face, les commissaires de droite, Vert’libéraux compris, ont (sans surprise) écarté l’initiative. C’est le libéral-radical Alexandre Berthoud qui sera leur porte-voix. UDC et PLR ont chacun publié un communiqué étrillant le projet du POP et son «ambition de centralisation extrême» qui «bafoue l’autonomie communale».

«En prenant en compte l’impôt cantonal et fédéral, le système fiscal est déjà harmonisé à 70%.» Pierre Dessmontet, député socialiste

Une bataille homérique se profile donc en plénum. Pour une fois, le POP aura manifestement l’appui de ses alliés des partis gouvernementaux pour défendre une proposition radicale. «Le changement que le taux unique impliquerait n’est pas si important: En considérant l’impôt cantonal et fédéral, le système fiscal est déjà harmonisé à 70%», relativise Pierre Dessemontet, rapporteur de la minorité. «Le système péréquatif est à bout de souffle, deux-tiers des Vaudois verraient leur imposition diminuer avec ce taux de 68%. Il nous semble intéressant de découpler la fiscalité locale des besoins des différentes collectivités.»

Le spectre du taux unique peut être vu comme un moyen de pression dans le contexte de l’actuelle renégociation de la péréquation intercommunale. Soutenues par l’UDC, les Communes les plus aisées ont de leur côté lancé une initiative pour que le Canton reprenne à sa charge l’entier de la facture sociale. Elles sont accusées de ne servir par ce biais que leurs propres intérêts.