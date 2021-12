Coronavirus en Suisse – Le taux d’occupation aux soins intensifs à son plus haut niveau Le nombre de malades du Covid-19 dans les unités de soins intensifs a augmenté de 10% en une semaine, indique jeudi l’Office fédéral de la santé publique.

Le taux d’occupation global des lits aux soins intensifs se situait à 81% durant la semaine sous revue, soit du 13 au 19 décembre 2021. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs en Suisse est à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie, selon l’OFSP. Le nombre de malades du Covid-19 y a augmenté de 10% en une semaine. Toutefois le nombre de cas déclarés est globalement en recul.

Durant la semaine sous revue, soit du 13 au 19 décembre 2021, le taux d’occupation global des lits aux soins intensifs se situait à 81%, indique jeudi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son rapport hebdomadaire. Si ce taux reste stable par rapport à la semaine précédente, il se maintient à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

En revanche, le nombre de cas déclarés a diminué de manière significative selon l’OFSP: en Suisse et au Liechtenstein, 60'767 nouveaux cas ont été annoncés, soit un recul de 11% par rapport à la semaine précédente. La classe d’âge des 10 à 19 ans était la plus touchée en proportion de la population, avec 1152 cas pour 100'000 habitants par semaine.

Au cours de la semaine sous revue et de la précédente, aucune augmentation significative des cas n’a donc été observée dans aucun canton. Dans 11 cantons ainsi qu’au Liechtenstein, cet indicateur a diminué. Au niveau régional, Obwald présente le taux d’incidence le plus élevé (1357 cas pour 100'000 habitants) et le Tessin le plus faible (487).

Un pic de tests

L’OFSP annonce aussi un pic pour les tests, dont le nombre n’a cessé d’augmenter depuis mi-octobre, ce qui explique en partie l’augmentation du nombre de cas. Pour la semaine sous revue, leur nombre a atteint un nouveau record avec 427’400 tests déclarés. La proportion de personnes infectées par la nouvelle variante Omicron était encore estimée à 3,2%. Mercredi, elle était déjà à 11% selon les données quotidiennes de l'OFSP.

Les hospitalisations liées à une infection au SARS-CoV-2 confirmée montrent aussi un léger recul de 688 à 626 cas. Même s’il y a encore des déclarations tardives, il ne faut pas s’attendre à une nouvelle augmentation, après une forte hausse au cours des trois semaines précédentes, selon l’OFSP. Le nombre de décès en lien avec le coronavirus est resté stable en l’espace d’une semaine, à savoir 157. Là aussi, l’OFSP s’attend à une stagnation.

Depuis fin janvier 2021, on dénombre au total 10’660 hospitalisations en lien avec le coronavirus. Parmi ces patients, 8212 n’étaient pas vaccinés, 272 l’étaient partiellement, et 2176 complètement. Pour la même période, sur les 1793 patients décédés du Covid, 1208 n’étaient pas vaccinés, 92 ne l'étaient que partiellement, et 493 complètement.

ATS

