Curling à Genève – Le Team de Cruz ne pouvait être qu’un beau perdant Revenus plus affectés qu’ils ne le pensaient de Pékin, les Genevois ont perdu tous leurs matches et leur titre national. Ils n’iront pas à Las Vegas. Pascal Bornand

Image cruelle. Tandis que l’équipe de Yannick Schwaller (le barbu au centre de la maison) bataille pour le titre au premier plan, Benoît Schwarz et ses coéquipiers donnent l’impression de jouer «au coin». PB

Jusqu’au bout, jusqu’à la dernière pierre, ils ont tout tenté, tout donné. «Mais ce n’était pas assez», regrettait Benoît Schwarz. Quadruple champion national – la dernière fois en 2021 à Arlesheim –, le Team de Cruz a fait chou blanc sur la piste de Sous-Moulin, devant le dernier carré de ses supporters. Malgré une main plus sûre que la veille, le «petit prince» n’est pas parvenu à imposer un end supplémentaire au CC Zoug Cablex, vainqueur de la petite finale 9-8. De toute manière, une médaille de bronze n’aurait pas suffi à consoler les sélectionnés olympiques, rentrés cinq jours plus tôt de Pékin, le balai en berne et les batteries à plat.