Football vaudois – Le Team Vaud M21 est lui aussi relégué La saison du Lausanne-Sport sera cauchemardesque jusqu’au bout. Sa réserve a encaissé à la 93e minute du dernier match le but qui l’envoie en 2e ligue inter. Florian Vaney

Rien n’est allé dans le bon sens pour le Lausanne-Sport cette saison. PATRICK MARTIN/24HEURES

Tout aurait dû s’arrêter dimanche dernier. Le car qui tombe en panne sur l’autoroute, une claque à l’autre extrémité du pays (4-0 face à Saint-Gall), la fin d’une saison indigeste. Mais non. Le Lausanne-Sport souffrira jusque tout au bout et payera au prix fort l’ensemble de ses mauvais choix. Sa relégation en Challenge League a été imitée par le Team Vaud M21, qui n’évoluera plus en 1re ligue à la reprise.