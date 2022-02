Ouverture tardive aux Diablerets – Le téléski de Vers-l’Église reste un vrai casse-tête L’installation peut tourner dès ce samedi. Invitées sur place, les autorités ont pu constater les raisons de ce retard. David Genillard

Directeur de TVGD, Christian Dubois (de face) a invité une délégation municipale sur la piste. «L’idée était de permettre à la Commune de constater les difficultés que nous rencontrons pour exploiter ce secteur.» Florian Cella

L’endroit est aussi stratégique que problématique. Comme chaque hiver, l’ouverture tardive du téléski de Vers-l’Église provoque plaintes et interrogations, émanant des clients mais aussi des élus d’Ormont-Dessus. La remontée tournera dès ce samedi 5 février, soit deux mois après le lancement de la saison. L’an dernier déjà, l’installation n’avait ouvert que le 1er février.

L’enjeu est pourtant réel, comme le rappelle le municipal Dario Pernet: «Aux Diablerets, nos parkings sont saturés. À Vers-l’Église, nous disposons de 150 à 200 places supplémentaires, ainsi qu’une connexion directe depuis le quai de l’Aigle-Sépey-Diablerets vers le domaine skiable. En ouvrant ce secteur, on déleste en partie la station.»

Malgré sa vétusté, le téléski constitue une porte d’entée intéressante du domaine skiable, proche des parkings et du train. FLORIAN CELLA

Les solutions peinent à se dessiner, «malgré un bon dialogue avec Télé Villars-Gryon-Diablerets (TVGD)», note l’édile. Manque de neige et sécurité sont en cause: «Le problème vient principalement des règles de sécurité qui nous sont imposées et qui se sont durcies au fil des années. Exploiter cette piste en l’état devient très difficile», explique le directeur, Christian Dubois, qui rappelle qu’un Anglais de 21 ans a perdu la vie à cet endroit en 2018, en heurtant un arbre en bord de piste. Celle-ci doit faire l’objet d’un assainissement.

Forêt refermée

Le week-end dernier, TVGD a invité une délégation municipale sur cette partie du domaine skiable. «L’idée était de permettre à la Commune de constater les difficultés que nous rencontrons pour exploiter ce secteur.» Présent sur place, Dario Pernet confirme que l’endroit pose différents problèmes. «On a pu remarquer qu’à la montée comme à la descente, la forêt s’est refermée par endroits. Lors de précipitations, la neige n’atteint pas le sol.» Pour y remédier, la Municipalité procédera à des éclaircissements en lisière de forêt.

Du côté de TVGD, plusieurs solutions sont esquissées et passent par un travail commun avec les autorités. «Nous avons déjà entrepris des terrassements pour aplanir en partie le tracé du téléski, mais cela ne suffit pas. Par endroits, les enfants sont arrachés du sol à cause du câble trop haut, lorsque le manteau neigeux est insuffisant.»

La pose de canons à neige n’est pas à l’ordre du jour: «Il faudra passer par une modification du plan d’affectation de la zone; une longue procédure que nous devrons mener conjointement avec la Commune», note Christian Dubois. Le directeur rappelle que même la sécurisation de la piste devra se faire en partenariat avec les autorités et les propriétaires des terrains concernés, notamment pour mener les défrichements nécessaires.

