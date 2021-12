Plaisirs d’hiver en plaine – Le téléski du Chalet ne craint que la pluie À 855 mètres, le téléski de Froideville n’ouvre parfois qu’un ou deux jours par an. Cet hiver, il a déjà accueilli une centaine de skieurs. Céliane De Luca

Depuis plus de 40 ans, le téléski du Chalet fait le bonheur des petits et des grands à Froideville. FLORIAN CELLA

Une pièce de cinq francs s’enfonce dans le moelleux du gant d’un bénévole. Il sourit: «Une coche de plus!» C’est la 24e de ce samedi 18 décembre. Au tarif unique d’une thune pour adultes et enfants, le téléski de Froideville a gagné 120 fr. aujourd’hui. Cela correspond à un peu moins de skieurs que la moyenne, qui est d’une soixantaine de personnes. Qu’importe: le ski-lift est ouvert depuis plusieurs jours, c’est déjà un petit miracle.

Quelques adultes, parents ou jeunes de la région et des enfants plus ou moins glacés attendent leur tour à l’arrache-mitaines. Une fillette tombe, la tête la première dans la neige et hurle. On la relève, l’époussette, puis elle attrape la poignée du remonte-pente et file.