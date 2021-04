Attraction touristique – Le téléski nautique d’Estavayer veut faire peau neuve Unique en Suisse romande, l’installation sera démontée à l’automne. Des pylônes surélevés de 2 mètres seront réinstallés au printemps prochain. Frédéric Ravussin

Le téléski nautique d’Estavayer-le-Lac a été créé en 1964. JEAN-PAUL GUINNARD

Inauguré en 1964, refait à neuf en 1992, le téléski nautique d’Estavayer-le-Lac devrait s’offrir une troisième jeunesse. La société qui l’exploite met en effet à l’enquête un important lifting devisé à 350’000 francs.

«On veut améliorer et remettre au goût du jour une installation qui a presque 30 ans», confirme Simon Bise, cogérant de la base nautique Alphasurf, installée à la nouvelle plage du chef-lieu broyard. Concrètement, cette remise à neuf permettra aux adeptes chevronnés de cette discipline fun de faire de plus grands bonds encore. «Actuellement, le câble qui tracte les skieurs et autres wakeboarders est situé 10 mètres au-dessus du niveau de l’eau. La nouvelle génération d’équipement que nous voulons installer nous fait gagner 2 mètres et offre donc une traction plus forte», explique Miguel Sansonnens, responsable technique depuis près de quarante ans.