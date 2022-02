Travail au bureau ou à domicile – «Le télétravail est là, il faut maintenant trouver le bon équilibre» Pour Blaise Matthey, le patron de la FER, l’expérience vécue durant la pandémie a changé le monde du travail. Eric Budry

Blaise Matthey, le directeur général de la Fédération des entreprises romandes Genève, indique que, selon les bonnes pratiques internationales, l’idéal se situerait à deux jours de télétravail par semaine pour un plein-temps. OLIVIER VOGELSANG

La décision de mercredi du Conseil fédéral d’en finir avec l’obligation du télétravail pour les entreprises depuis jeudi marque le début d’un retour à la «normale» pour l’économie. Un début car le télétravail reste recommandé. Un entre-deux idéal pour faire le point sur l’expérimentation in vivo de cet outil avec Blaise Matthey, le patron de la Fédération des entreprises romandes Genève (FER), et explorer avec lui ce qu’il a changé dans le monde du travail et ce qui subsistera.