Suisse – Le télétravail fait fuir les cambrioleurs La presse dominicale relève que le confinement et le télétravail qui en découle ont fait reculer le nombre de cambriolages.

Les cambriolages sont en recul en Suisse. Photo d’illustration/Keystone

Le télétravail et les restrictions imposés pour lutter contre la propagation du coronavirus éloignent les cambrioleurs des habitations, relèvent «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». Plus de cambriolages sont d’ordinaire recensés d’octobre à février, lorsque les jours sont plus courts.

Or, cette année, «leur nombre a nettement reculé», relève dans les journaux Mark Burkhard, le nouveau président de la Conférence des commandants des polices cantonales. «Vu les mesures anti-coronavirus, les gens sont plus souvent présents à domicile. Cela a un effet dissuasif sur les voleurs», ajoute-t-il.

La police thurgovienne annonce deux fois moins d’interventions pour ce type d’infraction. L’Argovie n’a pas connu l’habituelle hausse subite de novembre. À Berne, la police cantonale annonce une «légère tendance à la baisse», tout comme à Zurich.

