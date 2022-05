Santé et travail – Le télétravail incite à bosser même lorsqu’on est malade Consulter rapidement ses e-mails malgré une toux: diverses études et des taux d’absentéisme plus bas inquiètent les spécialistes. Simone Luchetta

Le côté obscur du télétravail: on est vite au travail, même si on n’est pas au top de sa forme. Photo: Keystone

Les employés se font plus rarement porter pâles en télétravail. C’est ce que suggère un recul des déclarations de maladie dans différentes entreprises contactées. «Nous avons constaté nettement moins d’absences pour cause de maladie pendant la pandémie qu’avant mars 2020», déclare ainsi la porte-parole de Novartis, Anna-Katharina Schäfers. La Poste et Swisscom ont également enregistré moins d’absences pour cause de maladie depuis le début de la pandémie. Chez l’assurance maladie CSS, les absences ont même «massivement diminué».