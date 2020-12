Sexualité – Le télétravail tue la libido Travail à domicile, masques et gestes barrières nuisent aux ébats. Un sondage révèle que huit Françaises sur dix n’ont plus la tête à ça, mais ce phénomène touche l’ensemble de la population, y compris en Suisse. Ivan Radja

Les relations sexuelles chutent en temps de pandémie. Getty Images/iStockphoto

Le leader de la rencontre extraconjugale Gleeden serait-il inquiet pour la bonne marche de ses affaires? Toujours est-il qu’il scrute de près nos dispositions à la bagatelle. Son dernier sondage est catégorique: 79% des 2500 Françaises interrogées admettent ressentir une baisse drastique de leur libido, et 26% d’entre elles seulement ont eu un rapport sexuel depuis le début du second confinement fin octobre. Ce phénomène avait déjà été constaté ce printemps, lors du confinement très strict appliqué en France, mais également en Suisse, sous le coup de mesures plus légères.