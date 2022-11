Tradition vivante – Le temple suisse du découpage sort de son cocon Château-d’Œx est la capitale de l’art du papier découpé: le pôle national construit au Musée du Vieux Pays-d’Enhaut sera inauguré le 1er décembre. David Genillard

1 / 2 Les trois nouvelles salles font la part belle au bois. Vanessa Cardoso

Emblème bien vivant du Pays-d’Enhaut, l’art du papier découpé est une ode à la patience. Ciseler les contours du centre suisse dédié à cette tradition aura demandé autant de persévérance. En janvier 2012, Charles-André Ramseier, alors syndic de Château-d’Œx, l’annonçait: «Nous travaillons sur la création d’un centre international de l’art du papier découpé.» Le 1er décembre – dix ans et dix mois plus tard –, les nouvelles salles d’exposition s’ouvrent au public. L’inauguration officielle est prévue le lendemain et une journée portes ouvertes le 3.