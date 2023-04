Voile – Le temps d’avance d’Alinghi à Barcelone Installé depuis l’année dernière en Catalogne, lieu où se déroulera en 2024 la prochaine édition de la Coupe de l’America, le défi suisse espère profiter de l’expérience engrangée sur place.

Le bateau volant des Helvètes. AFP

À quelques centaines de mètres du plan d’eau où auront lieu les régates pour s’emparer de l’Aiguière d’argent en octobre 2024, un monocoque à foils est mis à l’abri des regards dans un hangar du port de la ville, sous un soleil printanier. «Chaque fois que nous allons naviguer, nous mettons plusieurs heures à préparer le bateau avant de le mettre à l’eau tôt le matin, puis nous le sortons le soir pour inspecter la coque et les parties immergées», explique à l’AFP Nils Frei, entraîneur en chef de l’équipe Alinghi Red Bull Racing.

Les Suisses se sont installés début 2022 dans cette base provisoire accueillant également des bureaux où près de 140 personnes, entre les marins, l’équipe technique, logistique et la communication, s’activent jour après jour. Aucun autre challenger annoncé n’est attendu avant plusieurs mois sur place. Mais pour les hommes du milliardaire suisse Ernesto Bertarelli, venir les premiers présentait plusieurs avantages.

«C’est super important, car le bateau est conçu en fonction des conditions auxquelles on doit faire face sur l’eau. Le vent, la mer, les vagues sont très différents ici de la Nouvelle-Zélande, par exemple. Pour l’entraînement des marins, c’est la même chose», détaille le Français Gautier Sergent, responsable du design des voiles.

Simulateur et sensations

Le bateau suisse, un AC75 barré par huit personnes, a été acheté à Team New Zealand, après sa victoire lors de la dernière édition en 2021. «C’est notre base de travail. On fait des tests sur ce modèle pendant que le nôtre est en train d’être construit en Suisse, selon les règles», raconte Gautier Sergent, ingénieur renommé également passé par l’équipe américaine Oracle.

Sur le plan d’eau, le voilier décolle en quelques secondes grâce à ses foils, avant d’atteindre des vitesses impressionnantes. «Il y a énormément de bruit. On atteint plus de 100 km/h, avec cette sensation d’être toujours à la limite du crash. C’est instable et on s’accroche pour ne pas passer à zéro en une seconde. C’est un sacré choc d’adrénaline», décrit le Genevois Arthur Cevey, jeune homme à la carrure imposante, membre du «power group».

La machine Alinghi Red Bull Racing. AFP

A bord de l’AC75, ces quatre marins génèrent la puissance nécessaire pour permettre aux systèmes hydrauliques du bateau de manoeuvrer les voiles et les foils. Certains des marins viennent du cyclisme et sont répartis sur des vélos dans un cockpit étroit pour alimenter les machines. Les quatre autres navigateurs, appartenant au groupe de pilotage, assurent la direction prise par le bateau. «Étant donné la vitesse à laquelle nous naviguons, nous devons anticiper les manoeuvres, le vent et les vagues qui se trouvent devant nous. Nous sommes en communication permanente avec le ‘power group’ pour lui demander de la patate ou de diminuer la puissance», explique Maxime Bachelin, l’un des barreurs.

Le rêve de Bertarelli

«Quand nous ne sommes pas en mer, nous utilisons un simulateur pour nous entraîner, qui reproduit les conditions d’une régate. Cela nous permet également de faire des retours à l’équipe de développement pour améliorer le bateau», ajoute-t-il. Ces installations ultra-modernes ont un coût élevé, chiffré à plusieurs dizaines de millions d’euros. L’équipe Alinghi a été fondée en 1994 par Ernesto Bertarelli, qui avait pour objectif de remporter la Coupe de l’America.

Après plusieurs tentatives infructueuses, Alinghi a finalement remporté la compétition pour la première fois en 2003, battant Team New Zealand lors d’une série de courses relevées qui s’est déroulée dans les eaux de la baie d’Auckland. À ce jour, c’est la seule équipe européenne à avoir remporté le trophée. En 2007, Alinghi a défendu avec succès son titre de champion face au challenger néo-zélandais, avant d’échouer en 2011 et de se retirer jusqu’à cette édition.

«Quand Alinghi a remporté la victoire en 2003, cela a donné un bon coup de pouce à la voile en Suisse. Énormément de jeunes ont commencé à naviguer et certains sont avec nous dans l’équipe aujourd’hui», déclare Nils Frei, qui faisait partie de l’équipage victorieux. «Nous espérons maintenant inspirer une nouvelle génération de jeunes marins.»

