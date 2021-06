Échec de la loi sur le CO₂ – «Le temps de la punition est terminé» Patrick Eperon, délégué politique du Centre patronal, était un des fers de lance de l’opposition à la loi CO₂. Il savoure. Julien Wicky

Patrick Eperon, à droite, jubile à l’annonce des résultats sur la loi CO₂. (KEYSTONE/Anthony Anex) keystone-sda.ch

Patrick Eperon, tous les partis sauf l’UDC soutenaient la loi, les principales organisations économiques aussi. Vous étiez au fond bien seul au front. Comment analysez-vous ce résultat? C’est une gigantesque claque à tout l’establishment politique, économique et médiatique de ce pays. C’est un séisme pour la Suisse. Très franchement, jusqu’à un sondage que nous avions réalisé en mars et qui donnait seulement 56% de oui, on s’est mis à y croire. Nous avions donc bonne chance de limer le oui, mais gagner, c’était presque inespéré.

Avec ce résultat, la Suisse demeure sans plan pour respecter les accords de Paris et faire face à l’urgence climatique. Vous êtes un peu pyromane? La loi actuelle sur le CO₂ demeure pour l’essentiel, et ce texte prévoit que le citoyen suisse paie la seconde taxe la plus élevée au monde sur le dioxyde de carbone. Ce résultat, c’est le signal que le temps de la punition, de la priorité des taxes sur l’innovation et la redistribution de milliards via des mécanismes alambiqués dans des fonds est terminé. Si le résultat avait été inverse, j’en aurais pris acte démocratiquement. Je m’opposerai fermement à ceux qui essaieront de persister dans une voie qui a été clairement désavouée.

«Un non, c’est un non. Ce n’est pas un «oui, mais». On doit désormais admettre que vouloir réduire de 75% nos émissions sur notre sol est un objectif délirant.» Patrick Eperon, délégué politique du Centre patronal

Mais la crise climatique ne s’arrête pas avec un non dans les urnes. Un non, c’est un non. Ce n’est pas un «oui, mais». On doit désormais admettre que vouloir réduire de 75% nos émissions sur notre sol est un objectif délirant. Pour le reste, nous sommes prêts à nous mettre à table pour évoquer les pistes de solutions. Par exemple, conserver l’exemption de la taxe sur le CO₂ aux entreprises qui s’engagent à réduire leurs émissions par des conventions d’objectifs et à améliorer leur efficience énergétique.

