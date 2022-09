Fête médiévale autour du château – Le temps d’un week-end, Estavayer retombera au Moyen Âge Artistes, jongleurs, musiciens et troubadours vont faire replonger le château de Chenaux dans son passé médiéval. Sébastien Galliker

Par le biais de l’association Estavayer1470, Julien Bourquenoud, Eric Angehrn et Stéphane Girod entendent faire replonger Estavayer dans son passé. SÉBASTIEN GALLIKER

Faire vivre le château de Chenaux et replonger le public au cœur du XVe siècle. Tels sont les objectifs que s’est fixés l’association Estavayer1470 à l’heure de tirer les plans de la 5e édition de la fête médiévale des lieux, prévue du 23 au 25 septembre. Pour y parvenir, elle a renouvelé son comité et intégré plusieurs membres de l’association «Le Château de Chenaux, de hier à demain» dont le but est de préserver et de promouvoir l’édifice médiéval staviacois.

«Pour la première fois, la fête pourra s’installer sur les parcelles contestées du secteur Pré du Château. Nous allons y présenter des activités de type militaire» Eric Angehrn, président d’Estavayer1470

«Pour la première fois, la fête pourra s’installer sur les parcelles contestées du secteur Pré du Château, une surface que nous n’avions jamais pu utiliser par le passé. Nous allons y présenter des activités de type militaire», s’est réjoui Eric Angehrn, président d’Estavayer1470, vendredi lors d’un point presse. Et de citer la présence des archers genevois ou de l’association romande de l’escrime de spectacle. Chaque fin d’après-midi, une grande bataille avec quelque 150 participants en costume devrait amener son lot d’émotions.

Nombreux artisans

Tailleurs de poutres et de pierres, forgerons, selliers, potiers, herboristes ou encore boulangers et savonniers seront aussi au rendez-vous d’une manifestation dont le vendredi sera dédié aux classes d’école. Les deux jours suivants, le public pourra aussi se familiariser avec des danses et contes de la fin du Moyen Âge ou visiter le donjon de l’édifice. Enfin, un féerique spectacle de feu est imaginé samedi à la tombée de la nuit.

Une taverne médiévale dans la cour du château, seul endroit du site dont l’entrée sera payante, permettra de déguster des mets et breuvages typiques. Enfin un marché médiéval sur la place de Chenaux complétera les activités à découvrir. Et si la manifestation se veut tournée vers le passé, elle n’en oublie pas les contraintes de la modernité. Ainsi, le paiement numérique sera possible et la vaisselle sera réutilisable et consignée.

