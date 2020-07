Le tournoi Elle Spirit Open de Montreux s’est achevé hier – Le temps d’un week-end prolongé, les joueuses se sont senties revivre Le tournoi WTA de Montreux s’est mué en «petit Masters», une exhibition de trois jours. Les organisateurs ont réuni un plateau relevé en quatre semaines seulement. Cyrill Pasche

Pour sa quatrième édition, le tournoi WTA de Montreux , qui aurait dû être annulé en raison du coronavirus, avait opté pour un concept inédit sous la forme d’ un e e xhibition de seulement trois jours. Pascal Muller/freshfocus

Dimanche, 9 heures. Montreux se réveille en douceur. Les premiers sportifs et sportives ont pris possession de la balade qui longe les quais (jogging, patins inline) et des rives du lac (paddle). À quelques mètres de là, le Tennis Club est en effervescence. C’est jour de finales: deux demies en fin de matinée et le match phare «pour le titre» du tournoi féminin d’exhibition en début d’après-midi.