Tribunal correctionnel de La Côte – Le temps efface presque toute l’ardoise pénale du jeune tyran Les juges ont reconnu les souffrances de Mathilde* au cours de sa relation avec Marc*. Mais ils n’ont puni que le viol et des actes secondaires, faute de plainte dans les temps. Flavienne Wahli Di Matteo

Les juges de la Cour correctionnelle de Nyon ont estimé que le prévenu est coupable de presque tout ce qui lui est reproché. Mais il ne peut être puni que pour le viol et des accusations secondaires. CHRISTIAN BRUN

«Tout est reconnu, mais presque rien ne peut être condamné», soupire Me Charlotte Iselin, avocate de Mathilde*, plaignante. Elle vient de sortir de la lecture d’un jugement où Marc*, 26 ans, a été reconnu coupable de viol et de quelques cas de contrainte et tentative de contrainte, et condamné à 30 mois de prison dont 6 ferme.