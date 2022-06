La loi et vous – Le temps est fou: la température au bureau doit-elle toujours rester stable? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. FRANK MENTHA

Non. Cependant, votre employeuse doit assurer la protection de votre santé sur le lieu de travail et, par conséquent, réguler la température ambiante afin qu'elle ne nuise pas à votre santé.

La loi et vous Retrouvez les anciennes chroniques! Il en va de la régulation de la température ambiante comme de toutes les mesures de protection de la santé prévues par le droit du travail. Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeuse est tenue «de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise». Pour la température ambiante, cela signifie que votre employeuse doit assurer un climat «adapté à la nature du travail».

Température ambiante

Étant donné que les règles de santé et de sécurité au travail vous concernent en tant qu'employé, le facteur décisif est la température ambiante perçue sur votre lieu de travail. Selon le Seco (Secrétariat à l’économie), celle-ci se compose de la température de l'air à l'endroit considéré et de la température de rayonnement des surfaces environnantes (sol, murs, plafond, etc.).

Par exemple, si les murs ou les fenêtres sont mal isolés, la température dans une pièce peut varier.

Température maximale et minimale

Les valeurs indicatives pour une température ambiante appropriée dépendent de votre activité et en partie de la saison. Si vous travaillez dans un bureau, une valeur standard comprise entre 21 et 23 degrés s'applique pendant la période de chauffage des mois les plus froids de l'année. Pendant la période de climatisation, c'est-à-dire pendant la saison chaude, la valeur par défaut est de 23-26 degrés. Pour un travail léger à modéré, en position debout ou en marchant, la ligne directrice est de 18-21 degrés, et pour un travail physique modéré, de 16-19 degrés.

Pendant une vague de chaleur temporaire, vous devrez accepter des températures plus élevées pendant un temps limité. L'ordonnance sur la protection de la maternité fixe des exigences supplémentaires en matière de droit du travail: pour les femmes enceintes, en particulier, les températures ambiantes supérieures à 28 degrés sont considérées comme dangereuses et ne sont donc autorisées qu'après une évaluation appropriée des risques.

Différences de température

Ce n'est pas seulement la température ambiante qui est déterminante pour le bien-être au travail, mais aussi les écarts de température. C'est pourquoi le seco indique, par exemple, que la différence entre une salle de travail climatisée et la température extérieure ne doit pas dépasser 8 degrés en règle générale.

À l'intérieur de la salle de travail, la différence de température entre le sol et la pièce à hauteur de tête ne doit pas dépasser 3 degrés. Ces spécifications ne s'appliquent pas au travail dans des pièces non chauffées ou à l'extérieur.

Sensation de température différente

Alors qu'un employé trouve une température plus fraîche «appropriée», un autre ne se sent à l'aise qu'avec quelques degrés de plus. L'employeuse peut, dans le cadre des prescriptions en matière de santé, écarter le besoin d'un employé au profit du besoin d'un autre employé, pour autant que, ce faisant, elle ne le harcèle pas délibérément et ne porte pas atteinte à sa personnalité.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.