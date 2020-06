Sortir – «Le Temps et moi», perpétuelle tension entre durées imposées et ressenties L’exposition temporaire du Musée romain de Lausanne-Vidy évoque notre empreinte laissée sur Terre et cet immense tourbillon d’incertitudes. Envoûtant et angoissant, jusqu’au printemps prochain. Adrien Kuenzy

Vue de l’exposition: vestiges funéraires antiques et cercueil à venir (qu’on peut essayer). MRV

Laisser son téléphone portable, sa montre et pourquoi pas sa boussole au vestiaire: en voilà une bonne idée, avant de pénétrer dans l’exposition temporaire «Le Temps et moi», au Musée romain Lausanne-Vidy, à vivre jusqu’au printemps prochain. Peut-être aussi ne prendre aucun rendez-vous après la visite. Car ici, le temps – justement – s’écoule étrangement. Les secondes deviennent des heures et vice versa, on pourrait manquer un entretien d’embauche. Ou, pis, un premier rendez-vous avec l’amour d’une vie. Enfin, éviter de s’y rendre juste avant la fermeture, le réveil serait brutal.