Prévoyance professionnelle – Le temps partiel a de lourdes conséquences sur la retraite Diminuer son taux d'occupation entraîne des lacunes conséquentes de cotisations au niveau de la prévoyance professionnelle. Les pertes peuvent dépasser les 20%.

Pour combler les lacunes de prestations futures, un salarié peut effectuer des rachats volontaires auprès de sa caisse de pension ou ouvrir un compte 3 e pilier. GETTY IMAGES

Travailler moins, c’est non seulement percevoir une rémunération plus faible alors que les dépenses obligatoires (logement, primes d’assurance maladie) restent identiques (sauf les impôts), mais aussi disposer de moins d’argent au terme de la vie active. Les conséquences sur les deux principaux axes du système helvétique de retraite (AVS et prévoyance professionnelle) varient fortement d’un pilier à l’autre.

La réduction du taux d’occupation est moindre, voire nulle sur la rente future versée par le 1er pilier. «L’impact sur l’AVS dépend du nombre d’années de cotisation et du revenu annuel moyen. Une réduction du temps de travail à 90%, voire à 80% n’a souvent pas d’impact pour les collaborateurs percevant un salaire annuel supérieur à 110’000 francs. Dans ce cas, ils toucheront une rente maximale de 2340 francs au moment de la retraite», calcule Roland Bron, directeur VZ VermögensZentrum pour la Suisse romande.

Pas en mesure de calculer les pertes

En revanche, un salaire plus faible peut entraîner d’importantes lacunes au niveau du 2e pilier. Conjointement avec le 1er pilier, celui-ci vise à maintenir le niveau de vie après le départ de la vie professionnelle à hauteur de 60% du dernier salaire. «Les employés sont rarement en mesure de calculer les retombées d’un recul du taux d’occupation. C’est une question capitale qu’ils doivent poser à la caisse de pension de leur entreprise», insiste Roland Bron.

Les pertes sont en effet très importantes (voir le tableau). Prenons le cas de figure d’un cadre d’une grande entreprise qui touche une rémunération annuelle brute de 250’000 francs. En abaissant son taux d’activité à 80% à l’âge de 40 ans, sa rente baisserait de 60’312 francs à 48’027 francs (–20%), alors que la perception du capital accumulé dans sa caisse de pension diminuerait de 1’105’126 francs à 859’439 francs (–22%). La perte calculée en pourcentage est encore plus élevée pour un collaborateur qui décide de travailler à 80% avec un salaire annuel brut de 90’000 francs. Elle atteint respectivement 27% et 26%.

«Les employeurs devraient mettre leurs collaborateurs en garde contre les conséquences d’une baisse de salaire sur la prévoyance professionnelle.» Roland Bron, directeur VZ VermögensZentrum pour la Suisse romande

«Les employeurs devraient mettre leurs collaborateurs en garde contre les conséquences d’une baisse de salaire sur la prévoyance professionnelle, déclare Roland Bron, directeur VZ pour la Suisse romande. Ils pourraient leur délivrer une fiche technique avec des indications précises sur les retombées concrètes de la réduction souhaitée du taux d’occupation.»

Directeur général de Pittet Associés, Stéphane Riesen rend attentif à un point trop souvent méconnu de la LPP (loi sur la prévoyance professionnelle). «Si un collaborateur décide de réduire son temps de travail, il est primordial qu’il s’assure que la déduction de coordination servant à déterminer le salaire assuré auprès de la caisse de pension soit adaptée au degré d’activité envisagé.» S’il compte travailler à 90%, la déduction de coordination valable pour 2022 doit être réduite de 25’095 francs à 22’585 francs.

Pour combler les lacunes de prestations futures, un salarié peut soit effectuer des rachats volontaires auprès de sa caisse de pension, soit ouvrir un compte 3e pilier dans une banque ou chez un assureur.

