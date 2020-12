Incertitudes liées au Covid-19 – Le tennis cherche un chemin dans le flou de son calendrier Pris en otage par le report de l’Open d’Australie, l’ATP et la WTA devraient officialiser leurs calendriers dans les prochaines heures. Le point sur un casse-tête. Mathieu Aeschmann

L’Open d’Australie ne devrait pas avoir lieu à la mi-janvier comme prévu, mais devrait être reporté en février, avec son lot de conséquences sur les autres tournois. KEYSTONE

Dans une vie normale, la caravane du tennis fête Noël avec les valises posées sur le pas-de-porte. Les raquettes sont dans les sacs, les billets d’avion «bookés» depuis longtemps. Cap sur le sud et le lever de soleil d’une saison qui démarre dans les vapeurs de champagne. Or cette année, rien n’est clair. Et si joueurs et joueuses se préparent sans relâche, ils ne savent toujours pas avec précision où et quand leur année 2021 débutera.

Pour faire simple, l’Open d’Australie, lui-même tributaire des règlements de l’État de Victoria, a pris en otage l’ATP et la WTA en obligeant les joueurs de tennis à entrer sur sol australien entre le 15 et le 17 janvier pour entamer deux semaines de quarantaine. Il semble donc acquis que la première levée du Grand Chelem aura lieu du 8 au 21 février, soit à des dates officiellement attribuées à d’autres tournois: Rotterdam, Marseille (ATP), Saint-Pétersbourg ou Dubaï (WTA) entre autres. «On attend l’officialisation de Tennis Australia, confirme Gérard Tsobanian, le patron du Gonet Geneva Open et du Mutua Madrid Open. Le report de Roland-Garros 2020 a en quelque sorte créé une jurisprudence qui fait que le calendrier s’adapte aux éventuels mouvements d’un Grand Chelem. Après, il faudra voir aussi combien de tournois renoncent à leur édition 2021, comme c’est déjà le cas pour Rio.»