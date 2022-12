Abo Victimes de la répression – Le terrible sacrifice des adolescentes iraniennes Les écolières et étudiantes ont une place centrale dans la révolte contre le régime iranien. Une douzaine d’entre elles au moins ont payé leur engagement de leur vie.

Neuf jeunes iraniennes mortes durant les manifestations, en détention, ou qui se sont donné la mort après avoir été arrêtées. Elles sont devenues les visages de la révolution. DR

Jean-Pierre Perrin

Les protestataires les appellent, avec beaucoup d’affection, «les jeunes filles de l’Iran» (dokhtar-e Iran). Elles sont écolières, collégiennes, lycéennes, étudiantes, âgées de 11 à 18 ans. Ou elles ont quelques années de plus. À la surprise générale, elles ont fait irruption peu après le début du soulèvement, avec des vidéos dévastatrices pour le régime, dont la plus sidérante représente une poignée d’entre elles, sans foulard et de dos pour ne pas être reconnues, chacune adressant un doigt d’honneur au Guide de la révolution Ali Khamenei incarné par son portrait sur un mur de classe.