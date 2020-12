Une recette de Marie Robert Afficher plus

Le nem de bœuf aux carottes et légumes de saison

Ingrédients pour quatre: 8 feuilles de brick, 500 g de rumsteck haché de bœuf d’Hérens, 1 courgette, 1 carotte, 1 jaune d’œuf, 1 échalote ciselée, 1 petit bouquet de persil, quelques brins de ciboulette, huile de colza, sel, poivre, piment en poudre, huile de colza HOLL.

Hachez le persil et la ciboulette. Lavez et coupez en brunoise la courgette et la carotte. Rajouter le tout au bœuf haché. Salez, poivrez, ajoutez une pointe de piment en poudre (ou plus) et mélangez bien cette farce.

Détendez le jaune d’œuf avec une bonne cuillère à soupe d’eau.

Badigeonnez une feuille de brick avec ce mélange jaune-eau, déposez une seconde feuille de brick sur la première (plus épaisse, la «crêpe» sera moins fragile). Répétez cette opération avec toutes les feuilles de brick.

Répartissez la farce sur les 4 feuilles de brick, roulez en serrant bien, coupez en biseau chaque nem.

Cuisez les nems dans une poêle antiadhésive avec de l’huile de colza HOLL jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Marie Robert sert ses nems avec une petite purée de carottes parfumée à l’orange et varie les légumes de la farce selon les saisons.