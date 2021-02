Produits du Pays-d’Enhaut – Le terroir passe du sentier raquettes aux fourneaux À Château-d’Œx, le traditionnel Rallye du goût passe à la trappe. À la place, les producteurs invitent à revisiter les saveurs locales à la maison. David Genillard

L’Étivaz sera notamment au menu. Chantal Dervey

On range les raquettes et on sort les casseroles: la pandémie a eu raison du Rallye du goût, qui se déroule chaque année en février à Château-d’Œx. Qu’à cela ne tienne: les producteurs de la marque Produits authentiques, au Pays-d’Enhaut, ont décidé de faire déguster leurs créations autrement, au gré de l’opération «Menu d’Enhaut». Dès samedi et jusqu’à mercredi, cinq recettes ou idées d’assortiments seront proposées aux amateurs de terroir, de l’apéro au dessert, en passant par l’entrée, le plat principal et l’entremets.

La tomme Fleurette, L’Étivaz, le Piat, tisanes, épices et miel locaux seront à l’honneur. Trois chefs damounais mettent la main à la pâte en réalisant les différentes préparations en vidéo. Michaël Burri, du restaurant Le Cerf, à Rougemont, Edmond Plawczyk, de la maison d’hôtes et restaurant Ermitage, à Château-d’Œx, ainsi que Patrick Gazeau, des Jardins de la Tour, à Rossinière, feront montre de leur savoir-faire. Des portraits de producteurs locaux rythmeront également la semaine virtuelle.

La liste des courses est déjà disponible, mais Ginger Schopfer, de Pays-d’Enhaut Économie et Tourisme, qui chapeaute l’événement, n’en dira pas plus sur les recettes qui seront proposées, sinon qu’«il y aura des choses plutôt traditionnelles et d’autres plus «inattendues». Les cuisiniers en herbe sont invités à partager des images de leurs créations sur Instagram.

Et que ceux qui regrettent de ne pas pouvoir faire un peu de sport entre deux dégustations se rassurent: le sentier raquettes sur lequel se déroule habituellement le rallye du goût, aux abords de la Sarine, est en partie éclairé à la lanterne jusqu’à 22 heures.