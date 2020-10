Coronavirus – Le Tessin ordonne la fermeture des clubs et discothèques Une forte augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 a poussé le Tessin à annoncer la fermeture des lieux de fête nocturnes dès vendredi soir.

Au vu de la forte hausse des cas de Covid-19, le Tessin ferme dès vendredi soir les clubs et les discothèques. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Tessin réagit aux cas de Covid-19 en forte augmentation dans le canton: clubs, discothèques et autres salles de bal devront fermer leurs portes dès vendredi soir jusqu’au 30 octobre. Le port du masque sera en outre obligatoire dès samedi dans les commerces.

La situation est grave et inquiétante, a déclaré devant la presse à Bellinzone le directeur cantonal de la santé Raffaele De Rosa. Non seulement les cas de nouvelles infections augmentent, mais aussi la part des personnes testées positives. Les personnes de plus de 60 ans sont également davantage touchées.

Masques dans les commerces

Le port du masque sera obligatoire dès samedi dans les magasins et centres commerciaux, a décidé le Conseil d’État. Le Tessin est le 12e canton à imposer cette mesure, après l’ensemble des cantons romands ainsi que Berne, Soleure, Zoug, Bâle-Ville et Zurich.

D’autres restrictions concernent les restaurants: leurs clients ne pourront consommer que s’ils sont assis. Les employés doivent porter des masques chirurgicaux ou des masques en tissu certifiés. Les visières en plexiglas leur seront interdites.

Les clients devront laisser leurs données de contact. Les restaurateurs doivent garder ces données sous forme électronique pendant 14 jours et pouvoir les livrer quotidiennement aux traceurs en deux heures. Cette mesure doit permettre de retracer rapidement les contacts.

L’interdiction de se rassembler à plus de 30 personnes dans l’espace public et hors d’événements organisés reste en vigueur.

Plan d’action prêt

Si ces mesures renforcées ne devaient pas suffire à mettre en échec le virus, un plan d’action est prêt, a ajouté le président du gouvernement Norman Gobbi. Le but est d’éviter la fermeture, un nouveau confinement n’interviendrait qu’en tout dernier recours.

Le Conseil d’État tessinois compte sur la responsabilité de chacun, a-t-il souligné. L’indifférence ou l’insouciance d’individus isolés a des effets sur toute la société.

ATS/NXP