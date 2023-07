Escapade arty – Le Tessin se fait une toile contemporaine Des privés, marque de luxe et collectionneurs, sont venus récemment enrichir le réseau muséal du canton. Visite à la Collection Ghisla (Locarno) et à la Fondation Bally (Lugano). Florence Millioud

L’une et l’autre ont fait le choix – on peut dire audacieux – de vivre avec leur temps. Si critique. À la fois si déboussolé et si fragile. Sans forcément le juger, mais pour le considérer au travers du regard d’artistes qui œuvrent en éclaireurs. C’est peut-être le point commun le plus solide entre la Fondation Bally, née de la volonté de la marque de luxe dont le siège se trouve à Lugano, et la Fondation Ghisla à Locarno, extension publique de la collection d’un couple qui ne cesse de l’enrichir. Installée depuis ce printemps à l’écart de Lugano dans une belle demeure des années 30, la première borde le lac, tandis que la seconde se signale depuis 2014 dans son architecture de cube rouge non loin de l’agitation urbaine de Locarno.