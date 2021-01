Lutte contre le Covid – Le test systématique à la frontière est fustigé à Genève La proposition des partis nationaux est peu soutenue à l’échelle locale. Le Conseil d’État la désapprouve. Marc Moulin

La frontière franco-suisse de Bardonnex, en mars 2020. KEYSTONE

Tester tout le monde à la frontière? La proposition fait forcément polémique dans un canton enclavé comme Genève qui voit, en temps normal, ses limites franchies 630’000 fois par jour. Les partis cantonaux n’ont, pour la plupart, pas été consultés. Et certains présidents locaux sont très critiques, tout comme l’Exécutif cantonal.

C’est le cas au Centre (ex-PDC). «Imposer un test ou une quarantaine n’a de pertinence que si les taux de contamination sont très différents, soulève Delphine Bachmann, présidente. Or ils sont très similaires de part et d’autre de la frontière genevoise, avec les mouvements quotidiens qui la traversent. Je soutiendrais un testing massif, mais pas sur la base du lieu de domicile, qui ne ferait que stigmatiser les gens.» «Genève partage un bassin de vie commun avec la Haute-Savoie et l’Ain, enchaîne Romain de Sainte Marie, coprésident du PS. Peut-on exiger des gens un nouveau test tous les deux ou trois jours? Qui paierait? En revanche, je soutiendrais une obligation de présenter un test PCR récent pour tout voyageur débarquant à l’aéroport.»