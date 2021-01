Livre – Le testament inachevé de Pierre Maudet Dans un petit ouvrage, le magistrat revient sur son parcours dans une chronique publiée à quelques encablures des élections. Marc Bretton

Dans « Quarantaine, chronique d’une crise annoncée» Pierre Maudet estime «n’avoir jamais franchi la ligne rouge». LAURENT GUIRAUD

Testament politique ou bilan intermédiaire? À une encablure des élections cantonales du 7 mars, le conseiller d’État démissionnaire et candidat à sa propre réélection, Pierre Maudet, sort un livre intitulé «Quarantaine, chronique d’une crise annoncée».

À triple entrée, son titre est caractéristique de l’éloquence de l’auteur qui joue autour de son âge, de l’épidémie et de sa situation politique. Comptant quelques dizaines de pages, articulées autour de cinq chapitres, l’ouvrage martèle le thème de la liberté et revient sur son parcours politique. Préfacé par l’ancien patron de la psychiatrie genevoise et actuel directeur médical de Curabilis, Panteleimon Giannakopoulos, il est un plaidoyer et un aveu: aveu de certaines erreurs et plaidoyer pour l’action menée.