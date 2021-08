Rentrée scolaire sous Covid - «Le testing de masse n’est pas une solution proportionnée»

Trois semaines et le masque pourrait tomber! C’est la mesure phare qu’a présentée le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) lors de sa conférence de presse de rentrée.

Jusqu’au 10 septembre, l’ensemble du corps enseignant ainsi que les élèves dès la 9e seront masqués. Puis ce sera au libre choix de chacun, si la situation le permet. Entretien avec la conseillère d’État Cesla Amarelle.

La rentrée scolaire 2020 se voulait «normale», malgré le Covid. Comment qualifieriez-vous cette rentrée avec le variant Delta qui menace?

Il y a un besoin de normalité au niveau scolaire qui s’exprime très fort dans tous les cantons. On a décidé de mettre un cadre sanitaire qui se base sur l’expérience et sur ce qu’on a vécu ces dix-huit derniers mois. Ce cadre, qui est bien rodé, est mis en application face à un variant qu’on ne connaît pas encore très bien. On va donc le tester ces trois prochaines semaines. On est prudent, serein mais aussi déterminé parce qu’on veut que les grands projets scolaires du département avancent.