Pandémie – Le Texas ralentit son déconfinement, Naples appelle l’armée Le coronavirus poursuivait son expansion dans le monde jeudi, avec de nouvelles flambées aux États-Unis ou en Italie.

Le Texas connaît un rebond des cas de coronavirus. Keystone

Le gouverneur du Texas a annoncé jeudi mettre en «pause» le processus de déconfinement en cours dans l'Etat face à «la récente augmentation des cas de Covid-19 et des hospitalisations» observée. «Cette pause temporaire va aider notre Etat à contenir la propagation jusqu'à ce que nous puissions entrer dans la nouvelle phase de réouverture pour les commerces», a déclaré le gouverneur Greg Abbott dans un communiqué, en demandant aux habitants de porter des masques et respecter les consignes de distanciation sociale.

Les Etats-Unis connaissent actuellement un rebond de l'épidémie dans le sud du pays.

Armée déployée en Italie

À Naples, en Italie, l’armée a été envoyée jeudi pour sécuriser et verrouiller une «zone rouge» près de Naples. Une cinquantaine de résidents étrangers contaminés au nouveau coronavirus ont tenté de fuir leur confinement forcé, ont rapporté les médias italiens.

Près de 700 personnes, pour la plupart des ressortissants bulgares, vivant à Mondragone, à 60 km au nord de Naples, ont reçu lundi l’ordre de se confiner sur leur lieu de résidence, des HLM de la municipalité, après des suspicions de contamination, a expliqué le site internet de la RAI.

Des moments de tensions

Une campagne de dépistage a été lancée par les autorités locales et une cinquantaine de personnes y ont été identifiées positives. Jeudi matin, un groupe est sorti du cordon de confinement pour une marche de protestation dans la ville. Ils étaient au moins plusieurs dizaines selon des images diffusées par les télévisions italiennes.

La police est intervenue pour leur faire rebrousser chemin, sans violence mais avec des moments de tension. Le président de la région Campanie, Vincenzo de Luca a annoncé avoir appelé l’armée en renfort pour boucler la zone, toujours selon la RAI.

La plupart des résidents concernés sont des travailleurs agricoles de nationalité bulgare, dont certains sont en situation irrégulière. Plusieurs des contaminés ont disparu dans la nature.

Nouveau foyer

Dans le centre de l’Italie, un nouveau foyer de Covid-19 a par ailleurs été identifié dans un dépôt de la ville de Bologne, utilisé par une entreprise de transports et de livraisons, selon la presse locale. Quarante-six cas, dont 44 asymptomatiques, ont été découverts parmi le personnel de ce dépôt, indique le quotidien «Il Resto del Carlino». Deux chauffeurs font partie des contaminés. Le dépôt a été fermé.

Premier pays touché hors de Chine, et longtemps épicentre de la maladie en Europe, l’Italie a payé un lourd tribut à l’épidémie, avec à ce jour 34’644 morts et 239’10 contaminés, selon les chiffres des autorités sanitaires. La maladie semble aujourd’hui maîtrisée, avec entre 18 à 30 décès par jour ce début de semaine, et un nombre de contaminations réduit.

Appel à la prudence

Deux foyers de contamination sont néanmoins apparus à Rome il y a deux semaines. Les autorités sanitaires ont appelé à la «prudence» après ces «signaux d’alerte», ceci alors que «la circulation du virus est encore importante».

Des scientifiques italiens ont publié mercredi une tribune affirmant que l’urgence du nouveau coronavirus était «terminée» dans la péninsule, suscitant de vives réactions dans le pays où beaucoup craignent encore une seconde vague épidémique.

