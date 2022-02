La mode en Chine – Le textile chinois joue sur la fibre nationaliste À l’instar de Anta, équipementier officiel du CIO, les marques chinoises connaissent une popularité croissante et concurrencent les géants étrangers. Valentin Abeille - Pékin

Créé en 1991 en Chine, Anta est devenue un poids lourd du sportswear sur son marché domestique. La firme concurrence les géants du marché que sont Nike, Adidas et Puma dans l’Empire du Milieu. VCG via GETTY IMAGES

L’hiver dernier, à un an des Jeux, Xi Jinping jouait l’inspecteur des travaux finis à Zhangjiakou, site des compétitions de ski alpin. Pour combattre le froid sec et glacial de la province du Hebei, le président chinois s’affichait avec une chapka sur la tête et une parka de la marque Arc’teryx.