Finances communales – Le TF donne raison aux révoltés de la péréquation Treize communes qui avaient recouru contre leur décompte péréquatif 2019 ont eu gain de cause. L’État n’a pas respecté leur droit d’être entendu. Vincent Maendly

Le Tribunal fédéral a estimé que le droit d’être entendu des communes recourantes n’a pas été respecté par l’État lors de l’établissement des décomptes péréquatifs 2019. Patrick Martin

Une paix des braves a bien été signée ce printemps entre les faîtières communales et l’État, entérinant une «nouvelle péréquation intercommunale» dès 2025. Mais le combat contre le système actuel continue. Treize communes s’estimant étranglées par les sommes à verser avaient fait recours contre leur décompte péréquatif 2019 et la facture sociale assortie. Elles ont eu gain de cause au Tribunal fédéral (TF), cet été.