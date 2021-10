La grande vitesse a 40 ans – «Le TGV connaît un afflux d’ex-passagers aériens»

Marquées par le Covid, les relations ferroviaires entre Genève et Paris bénéficient d’un souci accru pour l’écologie.

Le TGV Genève-Paris est déjà quadragénaire! Ce jubilé est fêté ce mercredi à Cornavin. Comme d’autres formes de mobilité, le train à grande vitesse a subi la pandémie et est convalescent. Patron de Lyria, l’opérateur franco-suisse qui gère les liaisons rapides entre les deux pays, Fabien Soulet fait le point. Entretien.

La crise sanitaire a durement touché le TGV. Où en est votre fréquentation?

Avec une quarantaine imposée jusqu’à fin juin aux voyageurs arrivant de France, on a connu de gros trous d’air. Mais, dès juillet, une reprise rapide et vigoureuse nous a incités à rétablir 80% de notre offre initiale. La demande a crû tout l’été. En septembre, mois crucial, nous avons vu revenir la clientèle d’affaires, prenant le relais du voyage de loisir. Cet automne, nous comptons deux tiers de l’affluence normale, contre une moitié cet été, et une proportion allant d’un septième à un dixième auparavant.