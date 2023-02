Innovation vaudoise – Le thé haut de gamme infuse en sachets compostables Un commerce de thé basé au Mont-sur-Lausanne se démarque auprès des restaurateurs par ses emballages biodégradables et sa recette Swiss made. Alain Detraz

Thibaud et Léopold von Erlach poursuivent la passion familiale pour le thé en développant des sachets originaux pour la restauration et l’hôtellerie. Marie-Lou Dumauthioz

Le thé est une affaire de famille, chez les von Erlach. À Lausanne et à Nyon, Anne avait fondé les boutiques Le Cercle du thé. Quant à ses deux fils, Léopold et Thibaud, ils ont élargi la démarche du commerce en vrac pour proposer aux restaurateurs des sachets de thé bien particuliers. Ceux-ci et leur emballage hermétique sont faits de matériaux parfaitement biodégradables. Et comme ils sont fabriqués au Mont-sur-Lausanne, ils ont obtenu le label Swiss made. C’est presque un exploit dans un paysage occupé par les grandes marques internationales. Et pourtant, ils affichent des tarifs bien en dessous de la concurrence.