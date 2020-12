En période de crise, on se concentre sur l’essentiel, un noyau dur souvent assimilé aux questions économiques. À ce jeu-là, le monde des arts de la scène du canton de Vaud a tôt fait d’estimer qu’il fait partie des oubliés de la crise pandémique, rappelant ce que le monde du travail et l’attractivité des villes lui doivent, directement ou indirectement.

Passé un moment de désarroi et de jonglerie avec des complications administratives indispensables à sa survie, le voilà quittant ses planches habituelles pour faire irruption dans la vie politique et réclamer un peu plus d’attention. Des coups d’éclat sont programmés, une nouvelle association fédérant les compagnies est créée. La scène vaudoise s’élargit et l’on ne se plaindra pas que le monde du théâtre fasse du monde son théâtre.

«Le Covid ne peut pas devenir l’éponge avec laquelle on efface une ardoise déjà ancienne»

Mais, une fois de plus, le Covid révèle plus qu’il ne frappe. Le virus a ainsi dévoilé la fragilité d’une scène pléthorique où nombreux sont ceux qui tiraient la langue déjà avant la crise sanitaire. Il a surtout souligné une scène mal organisée, voire désunie, où l’individu l’emporte trop souvent sur le collectif, où la chasse aux subventions rend difficile la cohésion nécessaire à un dialogue de fond avec les autorités. Alors que de nombreux corps de métier peuvent compter sur des faîtières fortement structurées et en capacité de faire entendre leur voix, les arts vivants peinent à articuler la leur…

Cet état de fait semble sur le point d’évoluer. Dans cet apprentissage des règles du lobbyisme, les premières prises de parole sont véhémentes et il est heureux qu’elles le soient, mais elles auraient tort d’oublier ce qu’elles doivent à une situation qui met la société entière dans l’embarras – et l’on rappellera que le canton de Vaud est l’un des plus touchés par l’infection. Le Covid ne peut pas devenir l’éponge avec laquelle on efface une ardoise déjà ancienne.

L’heure des comptes définitifs est encore loin et l’on voit déjà les premiers effets dévastateurs d’une crise qui sévit depuis des mois sans que l’on sache avec précision l’ampleur des dégâts et des faillites à venir. Dans tous les secteurs, il y aura des morts et la culture ne fera pas exception, même avec la plus grande des solidarités.