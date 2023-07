Bâti vieillissant – Le Théâtre Benno Besson veut terminer sa cure de jouvence En 2015, la rénovation du bâtiment avait été marquée par d’importants surcoûts. Yverdon s’attaque à la suite avec précaution pour éviter de mauvaises surprises.

David Genillard

Yverdon veut dépenser cinq millions pour des travaux au Théâtre Benno Besson. Jean-Paul GUINNARD

De l’extérieur, il ne laisse rien paraître et pour cause: le bâtiment a bénéficié d’une importante cure de jouvence, en 2015 et 2016. Mais en son sein, le Théâtre Benno Besson (TBB) accuse le poids de ses vénérables 125 années. «C’est peu de dire qu’une rénovation devient urgente», réagit Georges Grbic, directeur du théâtre.

Des placets de sièges s’effondrent à une fréquence de plus en plus rapprochée. Plus grave, des pans de plâtres se sont détachés des plafonds dans la salle et les bureaux, nécessitant une consolidation en urgence. L’an dernier, un technicien a été victime d’une électrocution, lors d’un contrôle des installations électriques.

«Le Casino d’Yverdon a été conçu comme une salle de fêtes et non comme un théâtre.» Georges Grbic, directeur du théâtre

Initialement façonné sur le modèle du Casino de Monte-Carlo mais avec des moyens bien plus limités, «le «Casino d’Yverdon» a été conçu comme une salle de fêtes et non comme un théâtre, rappelle Georges Grbic. Des améliorations ont été apportées, mais différents problèmes subsistent. La scène est, par exemple, trop haute et il arrive régulièrement que des artistes nous demandent de fermer les premiers rangs pour cette raison. Les loges sont situées au sous-sol et il n’y a pas de monte-charge, ce qui complique le travail des techniciens, mais aussi l’accueil des artistes, notamment des plus âgés.»

Une grosse machine

Pour ces raisons, l’endroit vit une sorte de paradoxe: «Avec 440 places, c’est une grosse machine. Mais en termes de taille de spectacles, nous sommes limités», constate le directeur. La Ville, propriétaire du bâtiment, entend bien y remédier. Elle estime à 5 millions de francs ce chantier et sollicite auprès du Conseil communal un crédit d’étude d’un million.

Cette somme rondelette vient s’ajouter aux 6,32 millions dépensés en 2015 et 2016 pour les rénovations extérieures. Au final, cette campagne avait coûté 1,93 million de plus que prévu. Les élus yverdonnois mettront-ils facilement la main à la poche malgré ce mauvais souvenir? «Le contexte est très différent, répond le syndic Pierre Dessemontet. Les travaux de 2015 ont rapidement révélé de mauvaises surprises. C’est la raison pour laquelle nous nous étions concentrés à l’époque sur la réfection de l’extérieur. Nous connaissons aujourd’hui mieux cette construction.»

Municipal en charge des bâtiments, François Armada estime que la phase d’étude vise justement à préparer au mieux les prochaines interventions: «Si le montant est conséquent, c’est pour nous permettre d’approfondir notre connaissance du bâtiment. Nous appliquons d’ailleurs la même procédure pour le château.»

